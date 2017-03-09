PFDK’dan Igor Tudor’a ceza!

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a 1 maç ceza verdi. Hırvat teknik adam, Gençlerbirliği maçında tribünde yer alacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Antalyaspor maçında tribüne gönderilen Igor Tudor'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş cezası verdi. 13 bin TL de para cezası verilen Igor Tudor, Gençlerbirliği maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Öte yandan aynı mücadelede Antalyaspor'a ve Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 15 bin TL para cezası kesildi.

İŞTE PFDK'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu IGOR TUDOR'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,