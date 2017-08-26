Bugünkü YENİÇAĞ »

Pierre Webo Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

»
Pierre Webo Fenerbahçe'ye mi dönüyor?
Geçen sezonu Osmanlıspor'da geçiren ve şu anda bonservisi elinde bulunan Pierre Webo, Fenerbahçe ile adının anılmasıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe’nin alternatif golcüleri arasında yer alan Pierre Webo, özel açıklamalar yaptı.

Ajansspor’da Özgür Sancar’ın olası transferiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Kamerunlu golcü, “Şu ana kadar bir gelişme olmadı; ancak Fenerbahçe’ye dönmeyi çok isterim. Benim için mükemmel olur. Sürekli antrenman yapıyorum ve hazır haldeyim” dedi.

Çalışmalarını İspanya’nın Mallorca Adası’nda sürdüren tecrübeli golcü, “Sezon bittiğinden bu yana antrenmanlarımı eksiksiz yapıyorum. Kendimi hep hazır tuttum. Biliyorsunuz Mallorca’da futbol oynamıştım. Buraya seviyorum. Şu anda Fenerbahçe’den bana gelen bir bildirim yok. Ama umarım olur. Seve seve gelirim. Takıma büyük katkı sağlayacağıma inanıyorum. Hafta içerisinde bir görüşme olur mu bilmem. Olmasını umuyorum. Türkiye’den ilgilenen takımlar oldu; ancak transfer koşulları oluşmamıştı. Fenerbahçe’de oynadım ve başarılı oldum. İnşallah yine oynarsam, başarılı olurum” şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Pierre Webo Fenerbahçe'ye mi dönüyor?Pierre Webo Fenerbahçe'ye mi dönüyor?Tudor'dan 'Aykut Kocaman' açıklamasıTudor'dan 'Aykut Kocaman' açıklamasıReal Madrid'in hesabından ilginç Messi paylaşımıReal Madrid'in hesabından ilginç Messi paylaşımıGomis'e yapılan ırkçılığa Galatasaray taraftarı böyle cevap verdi!Gomis'e yapılan ırkçılığa Galatasaray taraftarı böyle cevap verdi!Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 yenerek, ligte 3'te 3 yaptı!Galatasaray, Sivasspor'u 3-0 yenerek, ligte 3'te 3 yaptı!A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!Asamoah çıktı geliyor!Asamoah çıktı geliyor!"İşgal altındaki Karabağ'ın adının Avrupa'da geçmesi bizim için önemli bir hedefti""İşgal altındaki Karabağ'ın adının Avrupa'da geçmesi bizim için önemli bir hedefti"Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli olduKonyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli olduAykut Kocaman sessizliğini bozduAykut Kocaman sessizliğini bozdu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti