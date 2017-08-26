Pierre Webo Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Geçen sezonu Osmanlıspor'da geçiren ve şu anda bonservisi elinde bulunan Pierre Webo, Fenerbahçe ile adının anılmasıyla ilgili konuştu.

Fenerbahçe’nin alternatif golcüleri arasında yer alan Pierre Webo, özel açıklamalar yaptı.

Ajansspor’da Özgür Sancar’ın olası transferiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Kamerunlu golcü, “Şu ana kadar bir gelişme olmadı; ancak Fenerbahçe’ye dönmeyi çok isterim. Benim için mükemmel olur. Sürekli antrenman yapıyorum ve hazır haldeyim” dedi.

Çalışmalarını İspanya’nın Mallorca Adası’nda sürdüren tecrübeli golcü, “Sezon bittiğinden bu yana antrenmanlarımı eksiksiz yapıyorum. Kendimi hep hazır tuttum. Biliyorsunuz Mallorca’da futbol oynamıştım. Buraya seviyorum. Şu anda Fenerbahçe’den bana gelen bir bildirim yok. Ama umarım olur. Seve seve gelirim. Takıma büyük katkı sağlayacağıma inanıyorum. Hafta içerisinde bir görüşme olur mu bilmem. Olmasını umuyorum. Türkiye’den ilgilenen takımlar oldu; ancak transfer koşulları oluşmamıştı. Fenerbahçe’de oynadım ve başarılı oldum. İnşallah yine oynarsam, başarılı olurum” şeklinde konuştu.