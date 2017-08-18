"Pısırık halinizle şeytanın maskarası oldunuz!"

Bir dönem AKP'de milletvekili de olan Milliyet Gazetesi yazarı Fuat Bol, bugünkü yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AKP’li eski Bakanlara çok ağır sözlerle yüklendi.

Türkiye Gazetesi'nden Milliyet gazetesine transfer olan köşe yazarı Fuat Bol, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AKP’li eski Bakanlar için 'pısırık' derken; belediye başkanlarını da 'pavyon şarkıcılarına' benzetti.

2007 seçimlerinde AKP'den İstanbul milletvekili seçilen Fuat Bol, “Ayıptır, günahtır, zulümdür!” başlıklı yazısında, “En hayati sorunlarımızda bile hiç kimse en ufak bir sorumluluk almak istemiyor ve elini taşın altına koymuyor” ifadelerini kullandı.

PISIRIK HALİNİZLE ŞEYTANIN MASKARASI OLDUNUZ!

-“Bu ülke sizi cumhurbaşkanı yaptı, başbakan, parti başkanı, bakan, milletvekili, belediye başkanı ve her çeşidinden bürokrat yaptı. Sizleri yetkilendirerek sorumlu kıldı” diyerek isim vermeden Abdullah Gül, Ahmet Davutoğu, Bülent Arınç ve AK Parti’li eski Bakanlara yüklenen Fuat Bol yazısını şöyle sürdürdü:

“Biriniz çıkıp da televizyonlarda veya yazılı medyada bu savaşın bir yerinden tutup konuşmuyor veya beyanat vermiyorsunuz. Hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı? Bu pısırık halinizle, şeytanın maskarası olduğunuzu görmüyor musunuz?

BELEDİYE BAŞKANLARI PAVYON ŞARKICILARI GİBİ...

-“Hangi partiden olursa olsun, siz hiç FETÖ ile mücadele eden belediye başkanı duydunuz mu? Beldelerinde yığınla sorun dururken, en basitinden asfaltı ve kanalizasyonu halletmemişken, pavyon şarkıcılarının reklamlarını aratmayan sırıtık boy fotoğraflarıyla şehrin köşe başlarını tutmalarına ne demeli? Yahu! Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı FETÖ ile mücadelede yırtınıyor, neden onları yalnız bırakıyorsunuz? Daha düne kadar tüm teşkilatlarınıza (özellikle akçeli işlerde) FETÖ’cülerden adım atılmıyordu. Hani, nerede bunlar? Onlar bir şekilde sinip, güneşin doğmasını bekliyor. Siz de mi aynı düşüncedesiniz? Yoksa onlarla olan ortak çıkarlarınıza halel gelir mi düşünüyorsunuz?