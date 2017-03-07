Pixel'den farklı bir Google telefonu geliyor

Google'dan Rick Osterloh'un Pixel için ucuz bir model düşünmediklerini açıklamasına rağmen, firmanın yeni bir akıllı telefon üzerinde daha çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi

Görünüşe göre bir süredir Google tarafından yalanlanan ucuz Pixel modeli aslında gerçekmiş. Fakat bu nispeten ucuz modelin isminin Pixel olmaması anlamına da geliyor olabilir.

Zira Rick Osterloh'un açıklamalarına dikkat ederseniz, Pixel modelinin "Premium" yani özel kalacağını vurgulayıp duruyordu. Buradaki kelime seçimleri oldukça önemli denebilir.

Pixel modeli özel olarak kalacak ama bu Google'ın daha ucuz fiyatla bir akıllı telefon üretmesinin önünde de engel değil. İddialara göre Google zaten şu anda bu modeli de geliştiriyor ve ismi henüz ortaya çıkmamış durumda.

Bunun oldukça mantıklı bir hareket olacağı da kesin gibi. Çünkü GooglePixel piyasaya sürüldüğünde sahip olduğu özelliklere rağmen fazla pahalı bulunmuştu. Google Pixel'in bile bu tepkilere rağmen oldukça sattığını düşünecek olursak, bütçe dostu bir akıllı telefonun Pixel'e göre kat kat fazla satacağı rahatlıkla söylenebilir.