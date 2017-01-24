Bugünkü YENİÇAĞ »

Piyasada gözler Merkez Bankası'nda

»
Piyasada gözler Merkez Bankası'nda
Piyasa gözlerini saat 14:00'daki faiz kararına çevirmişken dolar 3.75 TL, euro ise 4.04 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı PPK özetinde. Uzmanların büyük bir bölümü Merkez’in faiz artırmasını bekliyor. İngiliz Standard Charter merkezin 100 baz puan faiz artırmasını beklerken, BloombergHT Araştırma Bölümü’nün 8’i yabancı, 12 yerli; toplamda 20 uzmanın katıldığı anketine göre politika faizinin 50 baz puan artırım ile %8.5’e, koridorun üst bandının 150 baz puan artırımla %10’a yükseltilmesi bekleniyor. Geç likidite penceresi için görüş veren 18 ekonomistin beklentisi ise 100 baz puan artırım ile % 11'e yükseltilmesi yönünde.

GOLDMAN 25 BAZ PUAN DİYOR

Goldman Sachs ise yayımladığı raporda merkezin faizleri 25 baz puan artıracağını belirtti.

FAİZLERDE SON DURUM

Şu an Merkez Bankası’nda 1 haftalık repo faiz oranı yüzde 8, faiz koridorunun üst bandı yüzde 8.5, geç likidite faiz oranı ise yüzde 10.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yeni KHK zengin sevindirdiYeni KHK zengin sevindirdiPiyasada gözler Merkez Bankası'ndaPiyasada gözler Merkez Bankası'ndaYargı hepimiz için lazımdırYargı hepimiz için lazımdırAltın 2 ayın zirvesini gördüAltın 2 ayın zirvesini gördüBES'te zora düşene 3 ay mühletBES'te zora düşene 3 ay mühletDoğru ihracat doğru ürünDoğru ihracat doğru ürünLüks araç satışı durma noktasına geldiLüks araç satışı durma noktasına geldiAcar Cosmetics mağazalarını kapatıyorAcar Cosmetics mağazalarını kapatıyorHisarlar Makina Hintlilere satıldıHisarlar Makina Hintlilere satıldıEkonomik sorunlar halka ne kadar yansıdı ?Ekonomik sorunlar halka ne kadar yansıdı ?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti