Piyasada gözler Merkez Bankası'nda

Piyasa gözlerini saat 14:00'daki faiz kararına çevirmişken dolar 3.75 TL, euro ise 4.04 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı PPK özetinde. Uzmanların büyük bir bölümü Merkez’in faiz artırmasını bekliyor. İngiliz Standard Charter merkezin 100 baz puan faiz artırmasını beklerken, BloombergHT Araştırma Bölümü’nün 8’i yabancı, 12 yerli; toplamda 20 uzmanın katıldığı anketine göre politika faizinin 50 baz puan artırım ile %8.5’e, koridorun üst bandının 150 baz puan artırımla %10’a yükseltilmesi bekleniyor. Geç likidite penceresi için görüş veren 18 ekonomistin beklentisi ise 100 baz puan artırım ile % 11'e yükseltilmesi yönünde.

GOLDMAN 25 BAZ PUAN DİYOR

Goldman Sachs ise yayımladığı raporda merkezin faizleri 25 baz puan artıracağını belirtti.

FAİZLERDE SON DURUM

Şu an Merkez Bankası’nda 1 haftalık repo faiz oranı yüzde 8, faiz koridorunun üst bandı yüzde 8.5, geç likidite faiz oranı ise yüzde 10.