PKK Afrin'e silah ve eleman taşıyor

Terör örgütü PKK, Türkiye’nin operasyona hazırlandığı Afrin’de ‘savaş’ hazırlıklarına hız verdi. Teröristler son birkaç gündür yüzlerce araçlık konvoylar eşliğinde Afrin’e silah ve cephane taşıyor.

Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre Suriye’de DEAŞ’ın yüzde 96 oranında bittiğini açıklayan Pentagon'un PKK/PYD’ye Haseke-Münbiç hattından mühimmat sevk ettiği iddia edildi.İddiaya göre, Münbiç’e gelen konvoylar buradan rejimin kontrol ettiği Halep-Sifira-Nubbul ve Zehra koridoru üzerinden Hatay doğusundaki Afrin’e ulaşıyor. Son bir hafta içerisinde yüzlerce araçtan oluşan 3 konvoy bu yolla Afrin’e vardı. Terör örgütü ise bölgeye giden konvoylara ilişkin görüntülerin Suriye içerisinde çeşitli mecralarda yayınlanması üzerine “Afrin’e giden konvoylar Rakka’dan dönen PKK’lılar” yalanına sarıldı.

Terör örgütü PKK-PYD, Afrin,Tel Abyad, Münbiç ve Ayn el-Arab’da 8 Ekim Pazar günü eşzamanlı toplantılar düzenleyerek toplantılarda Afrin başta olmak üzere Türkiye sınırının sıfır noktasındaki tüm bölgelere militan takviyesi kararı aldı ve 'Türkiye'ye saldırıya hazır olun' talimatı verdi.

2 BİNİ AŞKIN TERÖRİST

ABD’nin Erbil-Haseke-Münbiç ikmal hattından taşıdığı araç, silah ve cephane yüklü konvoylarla son bir haftada içerisinde 2 binden fazla teröristin Afrin’e giriş yaptığı öne sürüldü. Terör örgütü işgalindeki Afrin’e giden ABD silahları arasında çok namlulu roketatarların da bulunması dikkat çekiyor. PKK konvoyunda uzun menzilli roketlerin yanında uçaksavar silahlarının monte edildiği araçların da yer aldığı ileri sürülüyor. Yaklaşık 180 kilometrelik yolu kat ederek bölgeye ulaşan konvoylardaki üzeri brandalı kamyonlarda ise bol miktarda cephane olduğu iddia ediliyor.

PKK tarafından ilan edilen sözde İdlib Askeri Meclisi’ne başkan seçilen Ahmed Sultan, bölgedeki örgüt üyeleri için bir bildiri yayınladı. Teröristbaşı, tüm hazırlıkların ‘belki de aylarca sürecek ve Türkiye’ye karşı verilecek büyük savaş için yapıldığını’ itiraf etti.

Haseke, Kamışlı, Ayn el-Arab ve Münbiç’te ilan ettiği seferberlik kararı ile 18-36 yaş arası sivilleri zorla silah altına alan PKK, topladığı kişileri terör kamplarında verdiği 3 haftalık silahlı eğitimin ardından Afrin’e sevk ediyor. Afrin’e gelen PKK’lılar, örgüt tarafından geçtiğimiz günlerde ilan edilen sözde İdlib Askeri Meclisi emrine giriyor.

Evlatları PKK tarafından alıkonulan aileler, başta Münbiç ve Afrin olmak üzere Suriye kuzeyindeki birçok bölgede ayaklandı.