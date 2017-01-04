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PKK büyük bir hazırlığın içinde!

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PKK büyük bir hazırlığın içinde!
BBP Genel Başkanı Destici, PKK'nın Doğu'da büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu belirterek, "Bunun bilgilerini alıyorum. Toplam 50 bin teröristin yetiştirildiğini ve hazırlandığı söyleniyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Destici, "PKK, şu anda Doğu'da eylem yapmıyor gibi, kabuğuna çekilmiş gibi gözüküyor. Devlet yetkilileri bize terörü bastırdıklarını, durdurduklarını söylüyorlar. Ben işin aslının böyle olmadığını düşünüyorum ve PKK’nın büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyorum ve bunun bilgilerini alıyorum" dedi.

“KOLORDULARIMIZ YOLLANMALI”

Suriye'nin Afrin ve Kamışlı kentlerinde terör örgütünün hazırlık yaptığını söyleyen Destici, "Kandil’de bulunan üst düzey PKK liderlerinden her birisi bir bölgeye gönderilmiş durumda. Her birisi orada bir bölgede 10 bine yakın PKK’lı terörist yetiştiriyor. Toplam 50 bin teröristin yetiştirildiği ve hazırlandığı söyleniyor. Bu zamana kadar hiç kullanmadıkları silahları kullandıkları söyleniyor. Devletimizin sürece mutlaka ama mutlaka müdahale etmesi lazım. Bu bana gelen doğrudan bir bilgidir, yorum değildir. Süratle kolordularımız oralara yollanmalı ve acilen müdahale edilmelidir” dedi.

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