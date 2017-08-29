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PKK Diyarbakır'da sivilleri katletti

PKK Diyarbakır'da sivilleri katletti
Diyarbakır-Bismil karayolunda askeri araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda, askeri araçların sevkiyatını yapan 2 sivil hayatını kaybetti.
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