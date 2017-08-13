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PKK hedeflerine 'İyi ki varsın Eren'li bomba

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PKK hedeflerine 'İyi ki varsın Eren'li bomba
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecek Bölgesi'nde insansız hava aracıyla tespit edilen 5 terörist, düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.

Şemdinli İlçesi Derecek Bölgesi'ndeki Balkayalar Dağı'nda insansız hava aracı (İHA) Bayraktar ile bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

F- 16 savaş uçaklarıyla teröristlerin bulunduğu bölge bombalandı. Bombardımanda PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

EREN BÜLBÜL MESAJI

Teröristlere fırlatılan füzelerde "iyi ki varsın Eren Bülbül" yazısı dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

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