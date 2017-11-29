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PKK işçilere saldırdı

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PKK işçilere saldırdı
Hakkari'de PKK'lılar işçilere saldırı. Saldırıda 1 işçi hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Derecik Beldesi Gerdan Tepe üs bölgesinde, modüler üs bölgesi inşaatının çevre emniyet sisteminin yapımında çalışan işçilerin bulunduğu iş makinesine, sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir işçi hayatını kaybetti, sol dizine şarapnel parçası isabet eden bir işçi yaralandı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

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