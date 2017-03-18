PKK mağarasında güvenlik kamerası

Tunceli'de terör örgütleri PKK ve MLKP'nin kış üslenmesini yaptığı bölgede güvenlik güçlerince 16 ve 17 mart günlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda sığınaklardan birine yerleştirilen güvenlik kamerası ele geçirildi.

Teslim olan bir teröristin verdiği bilgeler doğrultusunda Jandarma Özel Harekat timleri terör örgütlerinin kullandığı sığınak ve mağaralara didik didik aradı. Teröristlerin çoğu kaçarken, bir bölgede kısa süreli çatışma çıktı.



SIĞINAKTA GÜVENLİK KAMERASI



Sığınaklarda ele geçirilen malzeme ve dokümanlardan örgüt üyelerinin yeni eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edildi. Sığınaklar içinde çok sayıda silah mühimmat, dijital döküm ve malzeme ele geçirildi. Bulunan telsizle örgüt üyelerinin yurt dışındaki örgütün elebaşlarıyla haberleştikleri ortaya çıktı.



Kış kampında terör örgütünün üst düzeydeki örgüt üyelerinin bulunması nedeniyle sığınakların bulunduğu stratejik bir bölgeye bir güvenlik kamerası yerleştirildiği tespit edildi. Türkiye'de ilk kez bir PKK sığınağında güvenlik kamerası tespit edildi. Kamufle edilen güvenlik kamerası sökülerek incelenmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.





VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Tunceli Valiliği'nin operasyonla ilgili şu açıklama yapıldı:



"Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca, 16-17 Mart 2017 tarihlerinde ilimiz merkez mülki sınırları içerisinde gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-73' operasyonu kapsamında; patlatılmaya hazır halde yol kenarına tuzaklanmış el yapımı düzeneği, 1 adet büyük telsiz, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 10 adet kalaşnikof şarjörü, çok sayıda fişek, 1 adet termal silah dürbünü, 65 kilogram amonyum nitrat, 4 adet tüp, 2 adet el telsizi, 1 adet güvenlik kamerası, 1 adet polis kıyafeti, çok sayıda yaşamsal malzeme, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden silah ve mühimmatlar inceleme için muhafaza altına alınmış olup, diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir."