PKK mağarasında paratoner ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mağara üzerine sabitlenmiş bir paratoner ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ( TSK), Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Karadağ bölgesinde icra edilen operasyonda, bu sabah Karadağ/Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen üç terörist etkisiz hale getirildi.

Aynı operasyon kapsamında, Ziyaret ve Cami Tepe bölgelerinde yapılan arama tarama faaliyetinde, 30 metre uzunluğunda dört odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış iki mağara bulundu.

MAĞARA ÜZERİNE SABİTLENMİŞ PARATONER

Bulunan mağaralarda, bir doçka namlusu, bir biksi namlusu, 5 kutusu açılmamış olmak üzere bin 800 adet doçka mühimmatı, bir roketatar mühimmatı, bir adet jeneratör, iki akü, 8 büyük tüp, 7 celikan mazot, mağara üzerine sabitlenmiş bir paratoner, muhtelif örgütsel doküman ve bir miktar yaşam malzemesi bulunarak imha edildi.