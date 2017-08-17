PKK muhtarı şehit etti

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde 3 gündür kendisinden haber alınamayan Kadıköy Köyü Muhtarı 37 yaşındaki Nurettin Altun'un cesedi bulundu. Valilik, Muhtar Altun'un PKK'lı teröristler tarafından öldürüldüğünü kaydetti.

Yüksekova İlçesi'ne bağlı Kadıköy Muhtarı, evli ve 4 çocuk babası Nurettin Altun geçen salı günü ortadan kayboldu. Yakınlarının tüm aramalarına rağmen bulunamayan Altun'un bu sabah saatlerinde ilçeye 34 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Işık Köyü Basamak Mezrası'nda cesedi bulundu. Altun'un cesedi, önce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Savcılık işlemlerinin ardından Altun'un cesedi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Muhtar Altun'un ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

VALİLİK: MUHTARI PKK ÖLDÜRDÜ

Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesinde ölü bulunan Kadıköy Muhtarı Nurettin Altun ile ilgili açıklama yaptı. Muhtar Altun'un PKK'lı teröristler tarafından öldürüldüğünün belirtildiği açıklama şöyle:

"14.08.2017 günü saat 20.00 sıralarında Şahabettin Altun isimli şahıs tarafından Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan müracaatta, Kadıköy Muhtarı olarak görev yapmakta olan ağabeyi Nurettin Altun’un 12.08.2017 günü sabah saatlerinden itibaren kayıp olduğu, PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından kaçırılmış olabileceği bildirilmiştir. Kayıp şahıs başvurusu yapılmasını müteakip KİHBİ platformunun 'Kayıp Şahıs Modülüne' şahsın girişi yapılmış ve bütün güvenlik birimlerince ülke genelinde aranması sağlanmıştır.Şahsı bulmak için yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bölücü terör örgütüne işbirlikçilik yapan 2 şahıs vasıtasıyla PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından not gönderildiği, işbirlikçilik yapan şahısların bölücü terör örgütünün kendisine herhangi bir zarar vermeyeceğini belirtmesi üzerine kendi isteğiyle bahse konu şahıslarla birlikte bölücü terör örgütü mensupları ile buluşmak üzere köyden ayrıldığı yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir.17.08.2017 günü saat 05.40 sıralarında kayıp şahsı bulmak maksadıyla güvenlik korucuları ve akrabaları vasıtasıyla arama çalışmaları devam ederken, Yeniışık Basamak Mezrası kırsalında Nurettin Altun isimli şahsın ateşli silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunduğu, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığını telefonla aranmak suretiyle bildirilmiştir. Öldürülen şahsın Kadıköy Muhtarı Nurettin Altun olduğu tanıdıklarına teyit ettirilmiş olup, şahsın cenazesi halen Yüksekova Devlet Hastanesi morgunda bulunmaktadır."

Valiliğin açıklamasında, 16.08.2017 günü PKK/KCK bölücü terör örgütü yanlısı internet sitelerinde Muhtar Altun'un PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından öldürüldüğü yönünde açıklamalar yer aldığı, olay ile ilgili olarak da Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.