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PKK operasyonu: 55 gözaltı

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PKK operasyonu: 55 gözaltı
Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş, Ağrı ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Ankara, Van, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Sırrı Sakık'ın yeğeni V.S'nin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın kent yapılanması bünyesindeki ilçe ve mahalle unsurlarına yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 34 zanlı gözaltına alındı.

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