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"PKK saldırısında yaralanan garson 13 ay sonra..."

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"PKK saldırısında yaralanan garson 13 ay sonra..."
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl polis aracının geçişi esnasında PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda ağır yaralanan garson Aykan Aktaş, tedavi gördüğü Diyarbakır'da hayatını kaybetti.

Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin yakınlarında 10 Ağustos 2016 tarihinde PKK'lı teröristlerin polis aracının geçişi sırasında düzenlediği saldııda 1'i polis 2 kişi şehit oldu, 50 kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan 2 çocuk babası 43 yaşındaki garson Aykan Aktaş, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Aktaş,  dün gece tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 13 aydır verdiği yaşam savaşını kaybeden Aykan Aktaş'ın cenazesi, memeleketi Mardin'in Derik ilçesine götürülerek, Bahçelievlerdeki Abdullah Akın mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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