PKK yine sivilleri öldürdü

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde polisler için yapılan kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada, 2 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan İncesu Köyü Elda Mevkii’nde meydana geldi. Polisler için yapıldığı belirtilen kalekola malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında, PKK’lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı inflak ettirildi. Patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Hakkari Valiliği’nden 2 kişinin öldüğü patlamayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu- Elde Mahallesi sırtları olarak bilinen ve Elde Mahallesi’nde bulunan evlere 100-150 metre mesafede bulunan bölgede İncesu yoluna bağlanan toprak yol üzerinde 14.08.2017 günü saat 09.16 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca toprak yola tuzaklanmış basma düzenekli EYP'nin bir aracın geçişi sırasında patlaması sonucu 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Yaşanılan olay ile ilgili olarak Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat unsurları, terörle mücadele büro amirliği görevlileri, olay yeri grup amirliği görevlileri ve bomba imha uzmanı görevlileri gerekli çalışmaları yapabilmek için olay yerine intikal etmişler, görevlilerimizin olay yeri çalışmalarında bahse konu patlamanın gece ve gündüz olmak üzere değişik zamanlarda bölgede faaliyet yürüten personelimize yönelik basma düzenekli ve etkisini artırmak amacıyla bilyelerle desteklenmiş saf patlayıcı ile donatılmış, yaklaşık hacim ve ağırlığı 5-10 litre aralığında bulunan el yapımı patlayıcı olduğu tespit edilmiş, olay yeri çalışmaları bittikten sonra İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuş ve görevlilerden bilgi almışlardır. Daha sonra İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ile birlikte Şemdinli Devlet Hastanesine geçerek patlamada vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunmuşlardır. Ayrıca İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu vatandaşlarımızın yakınlarını arayarak başsağlığı dilemiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”