PKK'dan IŞİD' taktiği

PKK, IŞİD’ın Suriye ve Irak’taki ‘havadan terör’ taktiğini örnek aldı. Ağrı Doğubayazıt kırsalında dün ilk kez bomba yüklü PKK drone’u ele geçirildi

ğrı Doğubayazıt’ta yapılan operasyonda terör örgütü PKK’nın taktik bombalı ‘drone’u ele geçirildi. Suriye’deki Fırat Kalkanı harekatında IŞİD de askerlerimize karşı bu silahı kullanmıştı. 12 Ekim 2016’da Hakkari kırsalında bulunan bir askeri birliğin üzerinde düşürülen PKK’nın taktik bombalı drone dün Doğubayazıt’ta Tendürek Dağı kırsalında ilk kez ortaya çıktı.

UZAKTAN KUMANDOLU HAİNLİK

Jandarma komandoların bulduğu PKK’nın taktik bombalı drone’un benzeri daha önce Fırat Kalkanı Harekatı’nda IŞİD tarafından askerlerimize karşı kullanılmıştı. Bu da terör örgütü PKK’nın, IŞİD ’ın havadan terör taktiğini örnek aldığını gösteriyor. Ağrı Doğubayazıt’ta komandoların bulduğu drone üzerinde yer alan düzeneğin içerisine yerleştirilen el bombasının pimini çekmek için ayrı bir motorunun olduğu görüldü. Drone, askeri birlik gibi terör saldırıları için hedef konumunda olan alanlara ulaştığında düzenek teröristler tarafından uzaktan aktif hale getiriliyor.

Musul'da ele geçirilen, IŞİD'e ait bombalı drone. PKK'ya ait drone ile düzenekleri aynı.

PKK IŞİD ’TEN ETKİLENİYOR

Bu coğrafya canice kafa kesmeyi ben IŞİD ta görmedim. Bu radikalizmi ilk kez Meşe Dağı’nda PKK’da gördüm. PKK ve IŞİD bu coğrafyadaki insanlık dışı örgüttür ve karşılıklı olarak birbirinden etkilenmiştir. İkisisin de temelinde radikalizm var. Doğubayazıt’ta bulunan İHA ise ilk kez ortaya çıkıyor. Daha önce Kuzey Irak sınırında PKK’nın İHA kullandığı iddia edilmiş ama ispatlanmamıştı.