Bugünkü YENİÇAĞ »

PKK’dan sınırda haraç tarifesi

»
PKK’dan sınırda haraç tarifesi
PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG-PYD'nin, Hatay ve Kilis'in hemen yanı başındaki Afrin bölgesinde "vergi uygulaması" yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, PKK’nın Suriye uzantısı olarak da bilinen YPG-PYD kontrolünde Afrin’de ilan edilen “kanton” yönetimi, Suriye rejiminden ayrı olarak, bölgeye giren araçlardan “vergi” toplamaya başladı.

Afrin’de, komşu İdlib ya da Halep’den gelen araçlardan, büyüklüklerine göre vergi alınıyor. Buna göre, Afrin bölgesine giren her araçtan 50 ile 100 dolar, ton başına ise 120 dolar vergi alınıyor. Bölgeye yüklü giren tırlardan alınan vergi ise 4 bin dolara ulaşabiliyor.

Türkiye sınırında YPG-PYD kontrolünde, birbirinden coğrafi olarak ayrı iki ayrı bölge bulunuyor. Sınırın güneydoğusundaki Kobani bölgesinde ABD üsleri yer alıyor.  Sınırın güneybatısındaki Afrin’de ise terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG-PYD’nin ilan ettiği “kanton yönetimi” sadece ABD tarafından değil, Rusya tarafından da destekleniyor. Afrin’de Rus askerleri devriye geziyor, bölgede bir de küçük Rus askeri üssü bulunuyor.

ERDOĞAN AFRİN’E PEK ÇOK KEZ OPERASYON SİNYALİ VERDİ AMA…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz iki yıl içinde pekçok kez Afrin’e operasyon sinyali vermiş, “bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesini bile kullanmıştı.

Ancak terör örgütü PKK ile bağlantılı PYD-YPG kontrolündeki bu bölgeye Mehmetçik’in doğrudan operasyonu olmadı. Sadece, zaman zaman Afrin’den Türkiye sınırlarına karşı açılan ateşlere karşılık, bölge TSK tarafından tank ve havanlarla vuruldu.

İlgili Haberler
Pekin: "İdlib'teki savaş, İran ve Türkiye'ye sıçrar"
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan sürpriz ziyaretRusya'dan sürpriz ziyaretPKK’dan sınırda haraç tarifesiPKK’dan sınırda haraç tarifesiABD'nin raporunda FETÖ ve 15 TemmuzABD'nin raporunda FETÖ ve 15 TemmuzAlmanya'ya Adil Öksüz notasıAlmanya'ya Adil Öksüz notasıPekin: "İdlib'teki savaş, İran ve Türkiye'ye sıçrar"Pekin: "İdlib'teki savaş, İran ve Türkiye'ye sıçrar"Son moda kepazelik: Tabutla selfi (!)Son moda kepazelik: Tabutla selfi (!)ABD, büyükelçilik arsası için TOKİ'ye ne kadar ödedi?ABD, büyükelçilik arsası için TOKİ'ye ne kadar ödedi?Reyting oyununda ikinci perdeReyting oyununda ikinci perdeÜnlü iş adamına yakalama kararıÜnlü iş adamına yakalama kararıABD ve Çin askeri iletişim için anlaştıABD ve Çin askeri iletişim için anlaştı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti