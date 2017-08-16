PKK’dan sınırda haraç tarifesi

PKK terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG-PYD'nin, Hatay ve Kilis'in hemen yanı başındaki Afrin bölgesinde "vergi uygulaması" yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, PKK’nın Suriye uzantısı olarak da bilinen YPG-PYD kontrolünde Afrin’de ilan edilen “kanton” yönetimi, Suriye rejiminden ayrı olarak, bölgeye giren araçlardan “vergi” toplamaya başladı.

Afrin’de, komşu İdlib ya da Halep’den gelen araçlardan, büyüklüklerine göre vergi alınıyor. Buna göre, Afrin bölgesine giren her araçtan 50 ile 100 dolar, ton başına ise 120 dolar vergi alınıyor. Bölgeye yüklü giren tırlardan alınan vergi ise 4 bin dolara ulaşabiliyor.

Türkiye sınırında YPG-PYD kontrolünde, birbirinden coğrafi olarak ayrı iki ayrı bölge bulunuyor. Sınırın güneydoğusundaki Kobani bölgesinde ABD üsleri yer alıyor. Sınırın güneybatısındaki Afrin’de ise terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG-PYD’nin ilan ettiği “kanton yönetimi” sadece ABD tarafından değil, Rusya tarafından da destekleniyor. Afrin’de Rus askerleri devriye geziyor, bölgede bir de küçük Rus askeri üssü bulunuyor.

ERDOĞAN AFRİN’E PEK ÇOK KEZ OPERASYON SİNYALİ VERDİ AMA…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz iki yıl içinde pekçok kez Afrin’e operasyon sinyali vermiş, “bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesini bile kullanmıştı.

Ancak terör örgütü PKK ile bağlantılı PYD-YPG kontrolündeki bu bölgeye Mehmetçik’in doğrudan operasyonu olmadı. Sadece, zaman zaman Afrin’den Türkiye sınırlarına karşı açılan ateşlere karşılık, bölge TSK tarafından tank ve havanlarla vuruldu.