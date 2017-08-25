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PKK'dan yol işçilerine saldırı

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PKK'dan yol işçilerine saldırı
Hakkari'nin Çukurca kırsalında yol yapımında çalışan işçilerin bulunduğu bölgeye PKK'lı teröristler roketatarlı saldırı düzenledi.

Olay, sabah saatlerinde Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü Köyü yakınlarında meydana geldi. Güvenlik yolu çalışmaları sırasında bir grup terörist tarafından iş makinelerinin bulunduğu bölgeye iki roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıya yolda güvenlik önlemi alan askerler anında karşılık verirken, şaraplen parçalarını isabet ettiği bir işçi yaralandı. Yaralı işçi Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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