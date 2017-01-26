PKK/HDP başkanlığa 'evet' diyor

Başkanlık anayasasının Meclis'ten geçmesi ile 'evet,hayır' tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Banu Avar da sosyal medya hesabından "PKK 'EVET' DİYOR! Hem de yıllardır!" diyerek HDP'li Altan Tan'ın başkanlık hakkındaki açıklamalarını paylaştı.