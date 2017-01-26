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PKK/HDP başkanlığa 'evet' diyor

PKK/HDP başkanlığa 'evet' diyor
Başkanlık anayasasının Meclis'ten geçmesi ile 'evet,hayır' tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Banu Avar da sosyal medya hesabından "PKK 'EVET' DİYOR! Hem de yıllardır!" diyerek HDP'li Altan Tan'ın başkanlık hakkındaki açıklamalarını paylaştı.

Avar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı videoda HDP'li Altan Tan 1 Aralık 2016'da Meclis'te yaptığı açıklamada başkanlık anaysası için, "İmralı tutanaklarının hiçbirisinde kesinlikle ‘Başkanlık olmaz’ diye bir cümle yok" diyerek HDP ve PKK'nın başkanlık ve yeni anayasa konusundaki fikir ve tutumunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

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