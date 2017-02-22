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PKK'lı baba, kızın evinden FETÖ'cüler çıktı

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PKK'lı baba, kızın evinden FETÖ'cüler çıktı
Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba ile kızın evinde, FETÖ üyesi 14 şüpheli yakalandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı olan bir kişi ile örgütün kırsal kadrosunda yer alan kızı E.K'nın kentte 3 ay önce kiraladığı çiftlik evinde FETÖ mensuplarını sakladığı ve bu kişileri yurt dışına kaçıracağı yönünde tespit üzerine operasyon düzenledi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Savcısı Kazım Özsoy'un talimatları doğrultusunda, düzenlenen operasyonda, çiftlik evinde 2'si terör örgütü PKK mensubu, diğerleri ise FETÖ üyesi 16 şüpheli gözaltına alındı.

PKK mensuplarının FETÖ üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları öğrenildi.

Zanlıların üzerlerinde ve evde yapılan aramada, sahte kimlik, pasaport ile yüksek miktarda döviz ve dijital materyaller ele geçirildi.

FETÖ İLE PKK İŞBİRLİĞİ

Gözaltına alınan şüphelilerden M.S'nin FETÖ/PDY'nin sözde "Batman-Muş İmamı", O.Ö'nün örgütün sözde "Mardin-Kilis imamı", T.Y'nin FETÖ'nün Çankırı'da üst yönetiminde olduğu ve bu şüphelilerin firari olarak arandığı, M.S'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen üsteğmen olduğu, M.Ö'nün de Batman'daki bir kamu kurumundan KHK ile ihraç edildiği öğrenildi.

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