PKK'lı cenazesine katılan AKP'li Galip Ensarioğlu, İYİ Parti'yi hedef aldı

PKK'lı teröristin cenazesine katılan ve Barzani'yle ilgili sözleriyle dikkat çeken AKP Diyarbakır Milletvekili Ensarioğlu, İYİ Parti'yi hedef aldı. Genel Başkan Akşener'e ağır sözlerle yüklenen Ensarioğlu, "İYİ Parti proje partisidir" ifadelerini kullandı

AKP Diyarbakır İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Merkez Kayapınar ilçesindeki Cegerxwin Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, AKP MKYK üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, İYİ Parti'yi hedef aldı.

İYİ Parti’nin 'proje' olduğunu öne süren Ensarioğlu, şöyle konuştu:

"AYNISINI KILIÇDAROĞLU İLE DENEDİLER"

“Geçmişte kaset kumpası ile Kılıçdaroğlu’nu proje olarak sahneye sundular ama Kılıçdaroğlu görevini yerine getiremedi. Çünkü kapasitesi buna müsait değil. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan’a ve bu millete karşı rolünü oynayacak kapasitesi yoktu. Arkasındaki güçler de baktı ki bununla bu işi yapamazlar şimdi yeni bir proje var şu anda.

"NEREDEN GELDİ BU KADIN?"

İYİ Parti, Meral Akşener. Nereden geldi bu kadın? 28 Şubat’ta direnememiş, çekmiş gitmiş. Vesayet odaklarına yenik düşmüş, sonra MHP’de siyaset yapmış, Meclis Başkan Vekilliği yapmış. Öyle bir cilalayıp parlatıyorlar ki sanki Türkiye yeni bir şey bulmuş. Sanki Türkiye’yi kurtaracak bir kadın. Sanki Türk siyaset sahnesine yeni girmiş.

"BU BİR PROJEDİR"

MHP’nin, İYİ Parti’deki siyasetçilerle ve genel başkanıyla birlikte en son seçimde bunlar varken aldığı oy oranı yüzde 13. Bunlar yeni falan değil. Bunlar eskimiş. Bir projedir bu ve bu projeyi destekleyen içerideki hainler de bunları parlatmaya çalışıyor. Kimse bu oyuna gelmesin. Bu projelerin hiçbiri tutmayacak. Yeter ki bu millet bizimle olsun”