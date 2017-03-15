PKK'lı hain, aldığı talimatları itiraf etti

Saldırı hazırlığında yakalandıktan sonra itirafçı olan terörist İhsan Oral, PKK'dan 'Alışveriş merkezlerine bombalı saldırı, polis, asker, savcı, hakimlere suikast' talimatları aldığını söyledi.

Adana'da havalimanı, kaymakamlık, adliye binası ve bazı polis merkezlerine eş zamanlı bombalı saldırı

düzenlemeye hazırlanırken yakalanan terörist İhsan Oral'ın da aralarında bulunduğu 6 PKK'lı hakkında 41 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 23 Eylül 2016'da Ova Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine yaptıkları operasyonun ardından yakalanıp tutuklanan ve Kobani'den Adana'ya bombalı eylemler yapmak için geldiği iddia edilen İhsan Oral (20) ile ona keşif ve eylemlerinde yardımcı olduğu belirlenen Mahmut Bağrıyanık (33), eşi Remziye Bağrıyanık (32), Abdullah Bayna (38), kardeşi Ali Bayna (22) ve akrabaları Ömer Bayna (32) ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, şüpheliler hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütüne üye olma", Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından iddianame hazırladı.

Savcı, İhsan Oral ile Mahmut Bağrıyanık'ın ağırlaştırılmış müebbet ve 26'şar yıl, diğer sanıkların ise 41'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 25 sayfalık iddianame, mahkeme heyetince yapılan incelemeden sonra kabul edildi.

İddianamede, bombalı eylemleri yapmak için Kobani'de eğitim aldıktan sonra Adana'ya gelen üniversite öğrencisi PKK'lı İhsan Oral'ın pişmanlık yasasından faydalanmak için itirafçı olduğu belirtildi.

Oral, üniversite eğitimi için Diyarbakır'da olduğu sırada yurttaki oda arkadaşına PKK'ya insanların nasıl katıldığını sorduğunu, onun da kendisine DBP ve HDP binalarını tarif ederek buraların terör örgütüne eleman gönderdiğini anlattığını ileri sürdü.

"ADANA'DA BOMBALI EYLEM YAPMAK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİM"

Adana'da bombalı eylem yapmak için görevlendirildiğini, kendine ev kiralaması ve giysi alması için 6 bin lira para verildiğini aktaran Oral, Suriyeli kaçakçıların yardımıyla Cizre-Nusaybin ana yoluna, oradan da örgüt mensuplarının yardımıyla tırla Adana'ya geldiğini anlattı.

Baran kod isimli örgüt mensubunun isteği üzerine acil olarak kaçakçıların yardımıyla Kobani'ye gittiğini ifade eden Oral, ifadesinde şunları aktardı:

"9 Eylül 2016'da Baran ile buluştum. Adana'da yapmış olduğum keşif çalışmalarının neler olduğuna dair rapor yazmamı isteyerek bana defter verip ayrıldı. Keşif raporumu yazdım, ben raporu bitirdikten sonra tahmini 14 Eylül 2016 günü geldi ve yazmış olduğum raporu aldı, 'raporu değerlendireceğim bugün işim var yarın gelirim' diyerek gitti. Baran kod adlı kişi vermiş olduğum raporu okuduğunu, saldırı yapılacak hedeflerde değişiklikler olduğunu, askeri hedeflerin ikinci plana atıldığını, askerlere kış aylarında saldırılar yapılmasının planlandığını söyleyerek, 'ekonomik hedeflere yoğunlaşmamı, ormanları yak, alışveriş merkezlerine bombalı saldırı düzenle, devlet kurum ve kuruluşların bulunduğu yerlerin keşfini yap, devlete yakın kişilerin ikametlerini tespit et ve Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapmış polis, asker, savcı, hakimlerin ikametlerini tespit et onları imha et' şeklinde talimat verdi. 17 Eylül 2016 günü tekrar geldi ve bana 'senin için malzeme hazırlayacağız, uygun bir yol bulunması halinde malzemeyi sana ulaştıracağız' dedi. Ben de malzemenin ne olduğunu, ne zaman Adana iline gönderileceğini, kimin getireceğini ve kimin alacağını sorduğumda bilgi vermedi. Detayına girmeden 'sana toz halinde TNT, askeri patlayıcılar, fünye, pil (batarya), zaman ayarlı devre malzemeleri göndereceğiz.' dedi. "

"PKK NE İSE YPG DE ODUR"

Irak ve Suriye'ye geçişleri, kaçakçılık yapan kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiğine dikkati çeken terörist Oral, şunları kaydetti:

"Şu anda Suriye içerisinde KCK'ya bağlı örgütün adı PYD'dir. PYD'nin silahlı kanadı ise YPG'dir. Türkiye sınırları içerisinde KCK'ya bağlı PKK adı altında silahlı faaliyet yürüten örgütün silahlı kanadı HPG'dir. Şu anda HPG'nin silahlı olarak büyük bir bölümü Irak ve Suriye de faaliyet yürütmektedir. Suriye'de de YPG çatısı altında faaliyet yürütmektedir. PKK ne ise YPG de odur. İkisi de aynı amaç için faaliyet yürütmektedirler. Ben terör örgütüne katıldığımdan dolayı çok pişmanım."