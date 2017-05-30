PKK'lı kadın bombacı, adını mahkemede açıkladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) otoparkında geçen yıl bomba yüklü aracı infilak ettirmekten yargılanan ve iddianamede gerçek kimliğinin tesbit edilemediği belirtilen PKK'lı sanık, duruşmada kimliğini açıkladı.

ATSO otoparkına geçen 25 Ekim sabahı park edilen bir otomobilde meydana gelen patlamada 21 kişi yaralanırken, 38 araç ve ATSO binasında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 2'si firari, 2'si tutuksuz, 12'si tutuklu 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianame Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



44 mağdur ve müştekisi olan davanın iddianamesinde, olay günü 'Cejna' kod adını kullanan Emine Kaya sahte isimli teröristin 07 VT 387 plakalı bomba yüklü aracı otoparka park edip ayrıldıktan sonra bomba düzeneğinin aktif hale getirilip patlamanın meydana geldiği belirtildi. İddianamede, amonyum nitrat içerikli patlayıcının, mekanik çalar saatin zaman içerikli ateşleme anahtarı olarak kullanılması suretiyle patlatıldığı kaydedildi.



KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDEN İDDİANAMESİ HAZIRLANDI



Bombalı araç saldırısını gerçekleştiren Emine Kaya sahte kimliğini kullanan sanığın, PKK-KCK içerisinde sözde özel kuvvetler mensubu olduğu belirtilen iddianamede, eylem için Antalya'ya gönderildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Bu kişinin gerçek kimliği ve uyruğunun bir türlü tespit edilemediği belirtilen iddianamede, sanığın parmak izleri ve fotoğrafları alınarak hakkında iddianame tanzim edildiği kaydedildi.



İddianamede, patlamada kullanılan aracın olaydan kısa süre önce sanıklardan Hüseyin F. tarafından satın alındığı, Tünektepe mevkiindeki bir yerde toprağa gömülü patlayıcıların Hasan K., Emine Kaya sahte ismini kullanan sanık, Eshet D. ve Ömer D. tarafından çıkarıldığı belirtilen iddianamede, bu malzemelerin Ömer D.'in evinde bomba düzeneği olarak hazırlandığı kaydedildi. Düzeneğin araca yüklenip 25 Ekim sabahı Emine Kaya sahte isimli sanık tarafından ATSO otoparkında patlatıldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerden Eshet D., Hüseyin F., Hasan K., Ömer D. ve Emine Kaya sahte kimliğini kullanan örgüt üyelerinin patlamayı aktif olarak planladıkları belirtildi.



ÇOCUK BAKICISI OLARAK KENDİSİNİ KAMUFLE ETTİ



İddianamede, patlamayı gerçekleştiren bombacının 2016 yılı Temmuz ayında Antalya'ya gönderildiği, şüpheli Perihan A.'nın yanında çocuk bakıcısı olarak kendisini kamufle ettiği öne sürüldü. Çocuk gezdirme bahanesiyle dışarı çıkarak keşif yapan şüphelinin, bir süre sonra ise şüphelilerden Hüseyin F.'ye ait markette çalışıyor görüntüsüyle kendisini kamufle ettiği iddia edildi. Patlayıcıyı aktif hale getirdikten sonra olay yerinden taksiye binerek ayrılan sanığın taksi değiştirip hurdacılar sitesi yakınlarında indikten sonra, sanıklardan Hasan K. ve Eshet D. tarafından araçla alınıp eve götürüldüğü, 3 gün sonra Eshet D.'ın evinde yakalandığı kaydedildi.



Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, örgüt faaliyeti kapsamında patlayıcı bulundurmak ve nakletmek, 6136 sayılı silah kanununa muhalefet etmek, tasarlayarak ve bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs, terör örgütü faaliyeti kapsamında sahte evrak tanzim etmek, mala zarar vermek ve silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan şüphelilerin, 10 yıl ile ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmaları istendi.



GERÇEK ADINI DURUŞMADA AÇIKLADI



İddianameyi kabul eden Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmada gerçek adının Hatice Çırğanış olduğunu belirten sanık, olayın diğer sanıklarla ilgisi olmadığını idddia etti. Eylemi bireysel olarak gerçekleştirdiğini, ailesinin İsviçre'de olduğunu kaydeden Çırğanış, Kuzey Irak'ta silah kullanma ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığını, sağlık sorunları nedeniyle Antalya'ya geldiğini iddia etti. Haksız tutuklamalar nedeniyle bu eylemi tek başına gerçekleştirdiğini ileri süren sanık Hatice Çırğanış, olayın diğer sanıklarla ilgisi olmadığını ileri sürdü. Çırğanış, "Beni kimse eylem için göndermedi. Bu eyleme ben kendim karar verdim' dedi.



Duruşma, diğer sanıkların ifadelerinin alınması için ertelendi.