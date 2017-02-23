PKK'lı kadın teröristin ifadeleri şoke etti

Aydın'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan kadın, Suriyeli olduğu söyleyerek botla Yunanistan'a kaçmak istediğini. Suriyeli sanıldığı için daha önce güvenlik güçleri tarafından serbest bırakıldığını anlattı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Didim ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün dağ kadrosundan olduğu tespit edilen Yazgül K. ve kuzeni Ali Ekber A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Aydın Adliyesine sevk edildi.

Yazgül K'nin, mahkemede verdiği ifadede, Bingöl doğumlu olduğunu, 1988 yılında ailesiyle birlikte Avusturya'ya yerleştiğini ve 1994 yılında örgütle ilişkili bir derneğe üye olduğunu, burada "Yılmaz" kod adlı bir kişiyle tanıştığını ve kendisine örgütün siyasi propagandasının yapılmasının ardından örgüte katılmaya karar verdiğini söylediği belirtildi.

SİLAHLI EĞİTİM ALMIŞ

1995 yılında bu kişi aracılığıyla Hollanda’ya gittiğini anlatan Yazgül K, "İsmini bilmediğim bir kentte kilise gibi bir binada 60 kişiyle birlikte ideolojik eğitim gördüm ve 'Berfin' kod ismiyle faaliyet yürütmeye başladım. Daha sonra Mayıs aylarında bu örgüt tarafından düzenlenen sahte kimlik ve pasaport vasıtasıyla Urmiye’ye gittim. Burada adresini bilmediğim tek katlı bir evde 1 hafta kadar kaldım. Beni karşılayan şahısları hatırlamıyorum. Bu kaldığım ev örgüte yeni katılanların konakladığı, ayrıca yaralıların tedavi amaçlı getirildikleri evdi. Bir hafta sonra 30 kişilik grup halinde Irak'ın kuzeyinde sınırını gece vakti geçtik." ifadelerini kullandı. Daha sonra örgütün kampına gittiğini, burada kadın bölüğüne katıldığını ve silahlı eğitim almaya başladığını kaydeden Yazgül K, aynı yıl içerisinde kuzey Irak'taki iç çatışmalarda da yer aldığını belirtti.

ASKERİ KARAKOLA SALDIRI

Aynı yıl bir tabur örgütle ismini bilmediği bir askeri karakola baskın yapmak istediklerini fakat Türk askerinin kendilerini fark ettiğini ve yaklaşık 40 arkadaşının öldürüldüğünü belirten Yazgül K, 1996 yılı sonunda "Botan Vardo" kod adlı kişinin öncülüğünde yine Şemdinli’de bir askeri karakola saldırdıklarını ve sayısını bilmediği askerleri şehit ettiklerini anlattı. Yazgül K, şöyle devam etti:

"Yurt dışına kaçmaya çalışan göçmen bir grupla Kuşadası'na gittik. Amacımız Yunanistan üzerinden Avusturya’ya geçmekti ancak Yunanistan’a geçeceğimiz bot yola çıkmadan patladı. Yeni bir bot ayarlanana kadar Kuşadası sahilinde kaldık. Ertesi gün bot tamir edilince gece saatlerinde yola çıktık ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandık ve jandarmaya teslim edildik. Ben burada Suriyeli olduğumu, ismimin Zeynep Muhammed olduğunu beyan ettim. İfadem alındıktan sonra aynı gece serbest bırakıldım. Aynı grupla tekrar İzmir’e gittim. Botla Yunanistan’a geçmenin tehlikeli ve zor olduğunu anlayınca bu yoldan vazgeçtim. Ali Ekber’e sosyal medya üzerinden mesaj göndererek durumu bildirdim. O da bana adresini söyledi. İzmir’den bir taksiyle 2016 yılı Temmuz ayında Didim’e geldim. 8 Şubat 2017 günü gözaltına alınana kadar Ali Ekber’in evinde kaldım. Burada Ali Ekber, beni komşularına Suriyeli olarak tanıttı."

Yazgül K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken kuzeni ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.