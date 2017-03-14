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PKK'lı Leyla Zana başkanlığa böyle sahip çıktı

PKK'lı Leyla Zana başkanlığa böyle sahip çıktı
HDP Ağrı Milletvekili Zana, getirilmek istenen başkanlık sistemine "Diyor ki (Cumhurbaşkanı) 'bu sistem yamalı bohçaya dönmüş' biz 2000'li yıllardan itibaren söylüyoruz bir türlü dinleyen yok" sözleri ile sahip çıktı.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana başkanlığa destek verdiğini açıkladı. 'Bizim sorunumuz şahsiyetlerle bireylerle değil' diyen Zana, 'bizim sorunumuz bizzati bu sistemin kendisiyle' sözleriyle parlamento sistemini ortadan kaldıracak olan başkanlık sistemine desteğini dile getirdi.

Buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum diyen Zana, 'CHP zihniyetinin 100 yıl bu topraklara kaybettirdiklerini iyi analiz ederler ve kendileri de bu hataya düşmezler' diyerek Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet'e de dil uzattı.

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