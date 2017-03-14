PKK'lı Leyla Zana başkanlığa böyle sahip çıktı

HDP Ağrı Milletvekili Zana, getirilmek istenen başkanlık sistemine "Diyor ki (Cumhurbaşkanı) 'bu sistem yamalı bohçaya dönmüş' biz 2000'li yıllardan itibaren söylüyoruz bir türlü dinleyen yok" sözleri ile sahip çıktı.