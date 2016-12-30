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PKK'lı terörist böyle yakalandı

PKK'lı terörist böyle yakalandı
Mersin'de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bir PKK'lı terörist, gizlendiği bağ evinde yakalandı. Operasyon kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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