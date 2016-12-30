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PKK'lı terörist böyle yakalandı
PKK'lı terörist böyle yakalandı
Mersin'de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bir PKK'lı terörist, gizlendiği bağ evinde yakalandı. Operasyon kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
30 Aralık 2016 Cuma 12:25
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