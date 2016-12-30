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PKK'lı terörist böyle yakalandı

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PKK'lı terörist böyle yakalandı
Mersin'de özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bir PKK'lı terörist, gizlendiği bağ evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kırsaldaki eylemlerine katıldığını belirlediği 'Mahsun' kod adlı Şiar Fırat'ın (20) Toroslar ilçesindeki bir bağ evinde saklandığını belirledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bağ evi ekipler tarafından kuşatıldı. Evde bulunan Şiar Fırat, eli başında dışarı çıkarak polislere teslim oldu. Yere yatırılan teröristin üzerinden 1 adet tabanca çıktı.

Daha önce Siirt'te güvenlik güçleri ile çatışmaya girdiği ve roketatar kullandığı parmak izinden belirlenen teröristin, Mersin'e de eylem amaçlı geldiği değerlendiriliyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şiar Fırat tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK'lı teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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