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PKK'lı terörist İstanbul'da her yerde aranıyor

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PKK'lı terörist İstanbul'da her yerde aranıyor
Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve eylem için İstanbul'a geldiği tespit edilen "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Emniyet ve istihbarat birimleri, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosunda yer alan Sanamalı'nın sansasyonel eylem için kısa süre önce İstanbul'a geldiğini belirledi.

Yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği kaydedilen teröristin fotoğrafları basınla paylaşıldı.

Yetkililer, şüpheliyi gören vatandaşları, polise ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.

Bu arada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Sanamalı'ya keşif, barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Sanamalı ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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