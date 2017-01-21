Bugünkü YENİÇAĞ »

PKK'lı teröristlere üniforma!

»
PKK'lı teröristlere üniforma!
Bölücü terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki kamplarınden yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde ABD'li uzmanlar tarafından eğitildiği ileri sürülen teröristlerin kıyafetlerinin de artık değiştiği görülüyor.

Terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki kamplarınden yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde ABD'li uzmanlar tarafından eğitildiği ileri sürülen teröristlerin kıyafetlerinin de artık değiştiği görülüyor.

Son gelen fotoğraflarda PKK'lı teröristlerin her zaman giydikleri poşulu, mekap ayakkabılı kıyafetler yerine, artık kamuflajlı, askeri modelde kıyafetler kullanmaya başladığı görülüyor.

pkklilar.jpg
 

Örgüt, IŞİD'den kaçan Ezidi gençleri de bünyesine katıyor. Örgüt yeni yapısında yeni silahlar, yeni düzen kurarken eğitimleri de askeri kurallara göre verilmeye başlandı.

pkk1.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
PKK'lı teröristlere üniforma!PKK'lı teröristlere üniforma!"Erdoğan referandum için sahada olacak""Erdoğan referandum için sahada olacak"Bahçeli'ye toplu istifa şokuBahçeli'ye toplu istifa şokuİlhan Cavcav yoğun bakımdaİlhan Cavcav yoğun bakımdaÖnkibar: Bahçeli'nin açtığı dava şeref madalyamdır!Önkibar: Bahçeli'nin açtığı dava şeref madalyamdır!Başbakan’la aynı sofrayı paylaşmıştı şehit düştüBaşbakan’la aynı sofrayı paylaşmıştı şehit düştüAkşener'in acı günüAkşener'in acı günüUsta oyuncu hayatını kaybettiUsta oyuncu hayatını kaybettiİstanbul'da polise silahlı saldırıİstanbul'da polise silahlı saldırıBir mucize bekliyoruz...Bir mucize bekliyoruz...
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti