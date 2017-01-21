PKK'lı teröristlere üniforma!

Bölücü terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki kamplarınden yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde ABD'li uzmanlar tarafından eğitildiği ileri sürülen teröristlerin kıyafetlerinin de artık değiştiği görülüyor.

Terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki kamplarınden yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde ABD'li uzmanlar tarafından eğitildiği ileri sürülen teröristlerin kıyafetlerinin de artık değiştiği görülüyor. Son gelen fotoğraflarda PKK'lı teröristlerin her zaman giydikleri poşulu, mekap ayakkabılı kıyafetler yerine, artık kamuflajlı, askeri modelde kıyafetler kullanmaya başladığı görülüyor.





Örgüt, IŞİD'den kaçan Ezidi gençleri de bünyesine katıyor. Örgüt yeni yapısında yeni silahlar, yeni düzen kurarken eğitimleri de askeri kurallara göre verilmeye başlandı.



