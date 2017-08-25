PKK'lılar Amanos'ta ormanları ateşe verdi

Güvenlik güçleriyle çatışmaya giren teröristler, bölgedeki ormanları 3 ayrı noktadan ateşe verdi.

Hatay'ın Amanos Dağları bölgesindeki terör örgütü PKK yapılanmasını sonlandırmak için Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.

Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'nda Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerle teröristler arasında, dün öğle saatlerinde çatışma çıktı.

Kıstırılan teröristler, kaçmak için bölgedeki ormanı ateşe verdi. Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü, iki farklı noktada çıkan yangına, 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, 2 dozer ve 50 yer işçisi ile müdahale etti. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, güvenlik güçlerinin kaçan teröristlerin yakalanması için başlattığı operasyon sürüyor.

Yangının ardından bölgede yapılan incelemede, 30 hektarın alevlerden zarar gördüğü belirlendi. Geniş güvenlik önlemi altında inceleme yapan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanın büyük bölümünün makilik olduğunu açıkladı. Operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında önceki gün de aynı bölgede sıcak temas sağlanmış, hainler kaçarken ormanı ateşe vermişti.

Öte yandan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ergani ilçesi kırsalında faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınaklarının imha edilmesi amacıyla 22 Ağustos'ta başlatılan operasyon başarıyla tamamlandı.

İlçeye bağlı Dallıdağı ve Yukarısabırlı köyleri sınırları içerisinde yapılan arazi aramalarında, M-16 piyade tüfeği, 7 şarjör, hücum yeleği, fotoğraf makinesi, el telsizi, 250 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, el bombası, 2 antipersonel roketatar mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 2 boru anahtarı, multi metre cihazı ve çok miktarda yaşam malzemesine el konuldu.