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PKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı

PKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı
Ankara Üniversitesinde 'Öcalan'a idam' yazılı pankart açan öğrencilere PKK'lı bir grup saldırdı.
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