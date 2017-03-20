Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
PKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı
PKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı
Ankara Üniversitesinde 'Öcalan'a idam' yazılı pankart açan öğrencilere PKK'lı bir grup saldırdı.
20 Mart 2017 Pazartesi 15:25
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
PKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı
Hükümetin Almanya'ya nevruz tepkisi, Arınç'ın sözlerini hatırlattı
İzmir Marşı'ndan Atatürk'ü çıkarıp Soylu'yu koydular!
Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde de 'evet' propagandası yaptı
Feyzioğlu: Dayatılmak istenen sultanlık rejimidir
İstiklal Marşı, Kütahya'da hayatı böyle durdurdu!
Akşener'den '80 milyon kere hayır' videosu
25 Suriyeli, 3 Türk gencine saldırdı
Didem Engin, başkanlığı 1 dakikada böyle anlattı
Akşener'in toplantısına saldırı girişimi
Metro istasyonunda halka hoşaf dağıtıldı
Soylu, "Sana kaset kumpasını kim kurdu gösterelim"
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 20 03 2017
Akşener: Onlar Bolu beyi ise biz de Köroğlu'yuz!
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 19 03 2017
ÇOK OKUNANLAR
Şamanizm'den günümüze gelen 17 adet ve gelenek
"Akraba Devleti!"
Son anket sonuçları Erdoğan'ı kızdırdı!
"Türkiye iflasın eşiğinde!"
"Evet" ne demek biliyor musunuz?
Atatürk düşmanı Mustafa Armağan böyle rezil oldu!
Sağduyulu AKP ve MHP seçmeni "hayır" diyecek
Kuzu "Hayır"cıları ahiretle korkuttu!
Bahçeli: Erdoğan diktatör olmaz
Alman firması Türkiye'deki yatırımlarını askıya alıyor!
Barzani'yi, Yunan'ı görme, Çanakkale'yi an...
Ekmeğimizle oynuyorlar!
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Şamanizm'den günümüze gelen 17 adet ve gelenek
"Akraba Devleti!"
Son anket sonuçları Erdoğan'ı kızdırdı!
"Türkiye iflasın eşiğinde!"
"Evet" ne demek biliyor musunuz?
Atatürk düşmanı Mustafa Armağan böyle rezil oldu!
Sağduyulu AKP ve MHP seçmeni "hayır" diyecek
Kuzu "Hayır"cıları ahiretle korkuttu!
Bahçeli: Erdoğan diktatör olmaz
Alman firması Türkiye'deki yatırımlarını askıya alıyor!
Barzani'yi, Yunan'ı görme, Çanakkale'yi an...
Ekmeğimizle oynuyorlar!
Davutoğlu ve Abdullah Gül, Başbakan Yıldırım'ın kahvaltısına katılmadı
Avrupa'ya Orta Doğu virüsü mü!
Sadece reklam değil bir başarı öyküsü
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.