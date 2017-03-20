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PKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı

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PKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı
Ankara Üniversitesinde 'Öcalan'a idam' yazılı pankart açan öğrencilere PKK'lı bir grup saldırdı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde asılan bir pankart nedeniyle karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıktığı belirtilen kavgada 3 kişi hafif yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı. Cebeci Kampüsü’nde, okulun içine asılan ‘Öcalan’a idam, Büyük Türkiye’ yazılı pankart nedeniyle karşıt görüşlü öğrenciler arasında gerginlik çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine gruplar, birbirlerine taşlarla ve dubalarla saldırdı. Kavga nedeniyle çevik kuvvet ekipleri, TOMA’lar eşliğinde kampüs içine girerek, gruplara müdahale etti. Kavgada 3 kişi atılan taşlardan hafif şekilde yaralanırken, polis ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kavganın ardından kampüs içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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