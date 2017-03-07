Bugünkü YENİÇAĞ »

PKK'lılar, F-16'ya yakalandı

»
PKK'lılar, F-16'ya yakalandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında devam eden operasyonda insansız hava aracına (İHA) yakalanmamak için şemsiye kullanan ve dere yatağından kaçmaya çalışan 4 PKK'lı terörist, F-16 savaş uçağı tarafından etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kuzeyi ile Bingöl'ün Genç ilçesi arasında kalan bölgedeki 18 köyde dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor.

7 bin güvenlik personeli, 17 helikopter ve çok sayıda zırhlı aracın katılımıyla devam eden operasyona bugün F-16 savaş uçakları da destek verdi. Bölgede, insansız hava araçlarına yakalanmamak için şemsiye kullanan ve dere yatağından kaçmaya çalışan 4 teröristi tespit eden savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu alanı bombaladı.
Bombardımanda 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
PKK'lılar, F-16'ya yakalandıPKK'lılar, F-16'ya yakalandıMeteoroloji'den İstanbul için uyarıMeteoroloji'den İstanbul için uyarı"Son toplantıyı Tandoğan'da""Son toplantıyı Tandoğan'da"Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 07 03 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 07 03 2017Yunan küstahlığının ardı arkası kesilmiyor..Yunan küstahlığının ardı arkası kesilmiyor..Millî Eğitim'de müfettiş mülakatı!Millî Eğitim'de müfettiş mülakatı!Asırlık Hicaz Demiryolu Orta Doğu'daki trajediye tanıklık ediyorAsırlık Hicaz Demiryolu Orta Doğu'daki trajediye tanıklık ediyorLice'deki dev operasyondan çarpıcı karelerLice'deki dev operasyondan çarpıcı karelerKepçe operatörünün görüntüleri paylaşım rekorları kırıyorKepçe operatörünün görüntüleri paylaşım rekorları kırıyorVatan Caddesi'nde 200 gözaltıVatan Caddesi'nde 200 gözaltı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti