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PKK'lılar yol işçilerine saldırdı

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PKK'lılar yol işçilerine saldırdı
Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin yol işçilerine saldırması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.

Şırnak Uludere'de, PKK'lı teröristler yol işçilerine saldırdı. Saldırıda 3 işçi hayatını kaybederken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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