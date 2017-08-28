PKK'lılar yol işçilerine saldırdı

PKK'lılar yol işçilerine saldırdıPolis gözetiminde MHP kongresiBir haftada rekor ceza kesildi!Karakuş, "Keni füzelerimizi kendimiz üretmeliyiz"Pekin: "YPG elindeki silahları geri vermez"Emekliliğini isteyen 30 general nasıl kaldı?Oğan: "MHP'deki liderlik mücadelemiz sürecek"Baba olacaktıTEOG ikinci yerleştirme sonuçları açıklandı'Ya benimsin ya kara toprağın'
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.