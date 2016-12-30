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PKK'lılardan 13 yaşındaki kız çocuğu için skandal karar

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PKK'lılardan 13 yaşındaki kız çocuğu için skandal karar
Kars'ta HDP' ve DBP'li il başkanları ve yöneticilerin kentte örgütün sözde "yargı ayağını" oluşturdukları ve bir sorgulamada husumetli ailelerden birinin 13 yaşındaki kız çocuğunu diğer aileye vermeleri gerektiği yönünde sözde karar aldıkları ortaya çıktı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kağızman ve Digor ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın Kars ve ilçelerindeki sözde "yargı ayağı"na eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı, DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur ve aynı partiden Önder Fidanboy'un da bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı. 

Polisin titizlikle yürüttüğü araştırmalarda, bu kişilerin, sözde demokratik özerkliğin inşası kapsamında HDP ve DBP binalarını kullanarak, Kars'ta vatandaşların adli makamlarla irtibatlarını ortadan kaldırdıkları ve taraflar arasındaki alacak verecek meselesi, kız kaçırma gibi olaylara müdahale edip ülkedeki mevcut yargı sistemini devre dışı bırakmaya çalıştıkları saptandı. 

Zanlılar yaptıkları faaliyetlerle terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kars'taki yargı ayağını oluşturarak, Kağızman ilçesi kırsalında sorguladıkları husumetli 2 aileden birinin 13 yaşındaki kız çocuğunu ve 50 bin lirayı diğer aileye vermeleri gerektiği yönünde sözde karar aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin 2014'teki yerel seçimlerde Kağızman'da BDP'nin yerel seçimi kaybetmesinin ardından çıkan olaylardan sorumlu tuttukları kişiyi, örgütün Çemçe bölgesi kırsalındaki sözde mahkemesinde yargılayarak ailesiyle ilçeden sürgün ettikleri ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin, yargılanmak üzere ilçe kırsalında kurulan sözde mahkemeye gitmeyen bir kişiyi uyarmak amacıyla aracını molotofkokteyli atarak yaktığı belirtildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

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