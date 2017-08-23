Bugünkü YENİÇAĞ »

PKK'nın bombacısı intihar etti

»
PKK'nın bombacısı intihar etti
Hhakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde polisin şüphelenerek durdurduğu araçta bulunan PKK terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerindeki tabancayla intihar etti.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"23 Ağustos 2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan 1 bölücü terör örgütü mensubu, paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada, 1 Glock marka tabanca, 2 el bombası,1 dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları, kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Eski vekil MHP'den istifa ettiEski vekil MHP'den istifa ettiPKK'nın bombacısı intihar ettiPKK'nın bombacısı intihar ettiMaçka İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındıMaçka İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındıGörevdeki Başkan MHP'den istifa ettiGörevdeki Başkan MHP'den istifa ettiBugün başlıyor...Bugün başlıyor...CHP'den çok sert 'atlet tepkisi'CHP'den çok sert 'atlet tepkisi'Sakarya Meydan Muharebesi'nin 96. yıl dönümü...Sakarya Meydan Muharebesi'nin 96. yıl dönümü...Hatay'da PKK'lılarla çatışmaHatay'da PKK'lılarla çatışmaEren Bülbül’ü fotoğraflarını çeken öğretmen konuştuEren Bülbül’ü fotoğraflarını çeken öğretmen konuştuBarzani sözde Kürdistan bayraklarını indirmiyor!Barzani sözde Kürdistan bayraklarını indirmiyor!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti