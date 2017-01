PKK'nın büyük hazırlığı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, gelecek büyük tehlikeye işaret ediyor, "PKK 50 bin kişilik ordu hazırlıyor." diyor:

"PKK, şu anda Doğu'da eylem yapmıyor gibi, kabuğuna çekilmiş gibi gözüküyor. Devlet yetkilileri bize terörü bastırdıklarını, durdurduklarını söylüyorlar. Ben işin aslının böyle olmadığını düşünüyorum ve PKK'nın büyük bir hazırlık içerisinde olduğunu biliyorum ve bunun bilgilerini alıyorum."

Devleti yönetenler elbette olup bitenlerin farkındalar. Bir ara Afrin'e, Aynü'l-Arab'a girileceği dillendirilmişti. Suriye sınırı boşunca, askerimiz muhakkak teyakkuzdadır.

Devlet erkânının PKK=PYD demesi bütün bu olanları bildikleri içindir. ABD'ye sitemimiz, tenkidimiz, "haddini bil!" noktasına gelmemiz, PKK'nın güç toplamasına ABD'nin, doğrudan desteğidir.

ABD bir geri iki ileri adım atıyor.

Kafaya bak! El-Bâb'a dayanmışız... Zorlu bir savaş veriyor, destan yazıyoruz... ABD askerleri, uçakları bizim sınırlarımız içindeler, İncirlik'teler... "El-Bâb için destek vermeyi değerlendiriyoruz." gibi akılları sıra kandırıcı laflar ediyorlar. Bir ara ABD, El-Bâb'a uçak kaldırıyor, IŞİD mevzilerini bombalıyor, haberleri yayılmıştı. Meğer göz boyuyorlarmış. Uçakları dolu gitmiş, dolu gelmiş.

Biz hükûmetin (Saray'ın) pek çok icraatını didikleriz ama ülkemize gelecek zararda, hükûmetle birlik olur, karşı koruz!

("Saray" mı desem, "Hükûmet" mi desem... Karıştırdım! Birinden birini tercih edeyim bari... "Hükûmet" diyeyim. Siz zaten bütün kararların Saray'dan çıktığını biliyorsunuz!)

Mustafa Destici'nin, kendilerine doğru bilgiyi ulaştıracak dostları vardır. M. Destici çok açık ikaz ediyor:

"Kandil'de bulunan üst düzey PKK liderlerinden her birisi bir bölgeye gönderilmiş durumda. Her birisi orada bir bölgede 10 bine yakın PKK'lı terörist yetiştiriyor. Toplam 50 bin teröristin yetiştirildiği ve hazırlandığı söyleniyor. Bu zamana kadar hiç kullanmadıkları silâhları kullandıkları söyleniyor... Bu bana gelen doğrudan bir bilgidir, yorum değildir."

PKK'lıları ABD'nin adamları eğitiyorlardır. Silâhlar onlardan. Yeni silâhları kullanmayı kim öğretecek?!

Türkiye, IŞİD'le, PKK ile değil, ABD ile savaşıyor şu anda. IŞİD'le mücadelemize, sırf PKK ileride zarar görür, diye destek vermeyen ABD, dolayısıyla IŞİD'e destek vermiş oluyor.

ABD, akılları sıra, "Tamam. Sınırdan IŞİD'i çıkardın. Burada dur. El-Bâb, PKK/PYD'nin olacak." diyor.

Suriye'nin, bütünlüğünü koruması mümkün değil. Şam rejimi tamamen Şiî Blok'a dâhil... Orta Doğu'da Şiî ve Sünnî radikalizmi çok keskindir. Ezelden beri böyle. Hasan Sabbah'ın ruhu fanatikler arasında dolaşır. Şiîler, Sünnîlerin, Sünnîler de Şiîlerin ülkenin bütününe sahip olmasına razı gelmeyeceklerdir.

Bu vaziyette, Türkiye hiçbir surette girdiği topraklardan çıkmaz, çıkamaz. Koalisyon güçleri, güya IŞİD'le mücadele ediyorlar. Baktılar, biz kazançlıyız, geri durdular. Biz alalım, sonra çekilelim, Şam konsun veya PKK/PYD! Yok ya!

Devleti yönetenler (Yönetenler diyorum ama o da bir kişi... Dil alışkanlığı işte!) El-Bâb'dan sonra hedefin Menbic olduğunu söylüyorlar... PKK'nın önünü kesmek, ileride, Kamışlı, Aynü'l-Arab (Kobanî), Afrin gibi yerlerdeki kampları dağıtmak istiyorsak, Fırat'ın doğusuna set çekmek için Menbic bizde kalmalıdır.

Burası Orta Doğu... Her an her şey değişebilir.