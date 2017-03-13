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PKK'nın gözü kulağı Suriye'de!

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PKK'nın gözü kulağı Suriye'de!
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, Rusya ile varılan anlaşma çerçevesinde Suriye rejimine bırakmayı kabul ettiğini duyurduğu Menbiç'ten vazgeçmediğini açıkladı.

Sputnik Türkiye’ye konuşan terör örgütü PYD’nin Ayn El Arap (Kobani) Dış ilişkiler sorumlusu Ewwas Eli, Menbiç’te demokratik özerklik ilan edeceklerini ifade etti.

Eli, PYD/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ilan edeceği yönetimin 13 kişilik heyet tarafından idare edileceğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre; SDG’nin ilan edeceği özerk yönetimde; 71 Arap, 43 Kürt, 10 Türkmen, 8 Çerkez, 1 Ermeni ve 1 Çeçen yer alacak.

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