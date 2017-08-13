PKK'nın Karadeniz'e yığınak planı...

Kara haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Trabzon /Maçka...Batman...

Şehitlerimiz yine arkalarında acıklı, yürekleri dağlayan hikayeler bırakıp gittiler bu fani dünyadan. Önceki gün, Trabzon'un Maçka ilçesinde erzak çalan PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki yiğit evladımız Eren Bülbül'ü şehit verdik. Ardından dün Batman'dan gelen şehit haberleri... Alev alev yanmaya devam ediyor ocaklar...

Karadeniz hattında, kahpelerin kaçıncı eylemi?.. Bölücü terör örgütünün bu hatta yapılanmasına ve sızma girişmelerine çeşitli yazılarımızda değinmiştik. Tehlikeli boyutlara hep dikkat çekmiştik... Ama ne gezer!.."Metal yorgunluğa" gösterilen çabanın yarısı, harcanan mesainin 10'da biri ayrılıyor mu buralara?.. Cevabı siz verin. Nasıl olsa yıktık Mehmetçiğe tüm yükü!.. "Çözüm süreci" denen illet de bu memlekette hiç yaşanmadı!..

Bölücü terör örgütü PKK'nın Doğu Karadeniz hattı çalışmalarına yaşadığımız bu son acı olay vesilesiyle yine ayrı bir pencere açacağım. Önce şehit kahraman Astsubayımız Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i anlatmaya başlayarak... Aslanımız çok başarılı bir istihbarat subayıydı. Esas görev yeri Gümüşhane il Jandarmadaydı. Oradaki başarılı çalışmaları sebebiyle Trabzon ve Maçka'daki terör yapılanmasını çözmesi için Trabzon il Jandarma Komutanlığı'nda geçici olarak görevlendirilmişti. Ferhat Gedik, şehit olmadan önce Ankara'ya tayini çıkmıştı; Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığı'na... Trabzon ve Maçka'daki işlerini tamamlayamadığı için Ankara'ya asli görevinin başına gelememişti. Yakın arkadaşları ile görüştüm, hepimizi yasa boğan olay ile ilgili bilgiler aldım. Maçka'da son günlerde benzer hırsızlık olaylarının yaşandığına dikkat çektiler. Bu kahpelerin, nasıl olup da yakalanamadığını sordum; "Bölgede arazi çok zor. Havada devamlı sisli. İnsansız Hava Araçları ile görüntü alamıyoruz. Yerlerinin tespit edilmesi çok güç. Ancak açık temas sağlayabilirsek karşı karşıya gelebiliyoruz. Onda da kayıplarımız oluyor" cevabını aldım.

Görüştüğüm askeri kaynaklardan bölücü kahpelerin Doğu Karadeniz faaliyetleri hakkında önemli bilgiler aldım. Hainlerin, Trabzon'da 5-6, Giresun'da 5-6 kişilik 2 ayrı grubu var. Sürekli yer değiştiriyorlar. Bunlar, Tokat, Sivas ve Ordu geçiş noktalarından değişen zamanlarda takviye alıyorlar. Tüm Doğu Karadeniz hattında sayıları 25'e ulaşıyor. Kaynağım, "Bu sayıyı arttırmaya çalışıyorlar. Tunceli, Kars ve Doğubayazıt'dan kuvvet kaydırmaya çalışıyorlar" dedi.

Yine avaz avaz tekrarlıyorum: Karadeniz hattına ve geçiş noktalarına çok dikkat!.. Bölücü tezgah sinsice ilerliyor...

Şehit Ferhat Gedik, bölgede herkes tarafından çok sevilen bir askerdi. Acı haberin ardından sosyal paylaşım sitelerinde hakkında çok güzel, duygu dolu satırlar kaleme alındı. Onlardan birini de Facebook sayfasında yakın çalışma arkadaşı Jandarma Kıdemli Başçavuş Akif Yiğitbaş, "BİR BÜYÜK ACI" başlığıyla paylaştı;

"Gümüşhane'de birlikte çalıştığımız ve şimdi de Giresun'a bağlı olması nedeni ile zaman zaman görüştüğüm J.Kd.Bçvş. Ferhat Gedik'in önce yaralı ve ilerleyen zamanda şehadet haberini almaktan inanılmaz üzüntü duydum.

Gümüşhane'de iken o istihbarat şube de olduğundan 'Araziye gideceğin zaman haber ver. Bende gelirim' derdim. Gitmediğim yerler olur ise bilgi verirdi ve Kürtün ve Torul'un köy ve dağlarında birlikte gezmişliğimiz olurdu.

Şu fotoğraftaki gülen yüze bir bakınız. Bu teşkilatta değil ben yaşamımda mesleki, insani ve ahlaki değerleri bu denli yüksek birine daha denk gelmedim.

Müthiş saygılı, işine, bayrağına müthiş bağlı bir meslektaşım ve kardeşimdi.

Değil bu teşkilata, yaşama onun gibi çok az insan geldi ve gelir.

Senin de mekanın cennet olsun Yiğit Ferhad!

Şirin uğruna dağları delen Ferhad olmadı isen de vatan uğruna Maçka Dağlarında tertemiz yüreği delinen Ferhad oldun.

Yeni açılacak Zigana Tüneline senin adını vermezler ise yazık ederler.

Sadece senin canın değil. Bizimde ciğerimiz yandı. Yüreğimiz yandı.

Sensiz bir değil. Çok eksiğiz.

Mekanın cennet olsun."

Evet!.. Vatanın her köşesine verin bu yiğitlerin isimlerini...

Gencecik yüreği vatan sevgisi ile dolu, asker olmasa da komutanı ile birlikte şehitlik mertebesine ulaşan Eren Bülbül hakkında da çok şey yazıldı. Tek bir şey ekleyeceğim o aslan evladımız için;

"HER TÜRK ASKER DOĞAR."

NOKTA!..