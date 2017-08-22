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PKK'nın katlettiği 15 yaşındaki Eren böyle horon oynamıştı

PKK'nın katlettiği 15 yaşındaki Eren böyle horon oynamıştı
Trabzon'da 15 yaşında şehit düşen Eren Bülbül'ün horon oynarken çekilen görüntüleri herkesi hüzne boğdu.

Trabzon’un Maçka ilçesinde güvenlik güçlerine yerlerini gösterdiği teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül tüm Türkiye’yi ağlatmıştı. 

Oda Tv'nin haberine göre PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün horon oynarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

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