PKK'nın 'SDG' oyunu!

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından kurulan SDG'nin, ABD tarafından da destek gören "PKK ile ilişkimiz yok" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, uluslararası raporlar ve terörist ifadeleri ortaya koyuyor.

PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG), "PKK ile ilişkimiz yok" iddiası, ABD tarafından da desteklenmesine karşın, bugüne kadar elde edilen bulgular ve uluslararası araştırmalar PYD ile PKK'nın aynı örgüt olduğunu ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz günlerde SDG imzası taşıyan ve büyük bölümünü PYD/YPG'nin oluşturduğu yapının "PKK ile ilişkisinin olmadığını" iddia eden açıklaması ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), sosyal medya hesabından paylaşıldı.

ABD'nin PKK ile bağlantılı örgütlere verdiği destek ve son olarak CENTCOM'un paylaşımı tepki çekmeye devam ediyor. PKK ile PYD'nin ayrı örgütler olarak değerlendirilmesinin "abesle iştigal" diye nitelendirildiği süreçte, sivil toplum örgütü temsilcileri de PKK ve PYD'nin ABD tarafından desteklenmesine bağlı gelişmelerin Türk ve Kürt halkları tarafından kabul göremeyeceğine işaret ediyor. Bilim adamları ABD'deki bazı raporlarda da PKK PYD ilişkisiyle ilgili bilgilerin yer aldığına dikkati çekiyor.

PKK SALDIRILARINA PYD DESTEĞİ

Son dönemlerde Türkiye'de yakalanan teröristlerin ifadeleri de SDG'nin "PKK ile ilişkimiz yok" iddialarının doğru olmadığını gösteriyor.

PKK'nın, örgüt mensuplarını PYD saflarında savaşması için Suriye'ye yolladığı, PYD kamplarında eğitim alan teröristlerin PKK'ya destek amacıyla Türkiye'ye geçtikleri, daha önce yakalanan örgüt mensuplarının ifadeleriyle ortaya çıkmıştı.

BİRLİKTELİK ABD'Lİ RAPORLARDA BİLE VAR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Serdar Erdurmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CENTCOM'un paylaştığı açıklamanın aldatıcı, yalan ve itibar edilemez olduğunu söyledi.

ABD menşeli "Crysis Group"un hazırladığı raporda da PKK ve PYD ilişkisine dikkat çekildiğini belirten Erdurmaz, "Bu raporda PKK'nın 2003 yılında PYD'yi siyasi bir şemsiye olarak kurduğu ve 2011 yılında askeri bölümlerini oluşturdukları ifade edilmekte. Yani aslında birliktelik ABD'li raporlarda bile var." dedi.

PYD, PKK veya SDG İÇ İÇE GEÇMİŞ YAPILARDIR

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir de Suriye ve Türkiye'deki herkesin PYD, PKK veya SDG'nin birbiriyle iç içe girmiş yapılar olduğunu görebildiğini vurguladı.

Türkiye'deki PKK ve HDP'lilerin her fırsatta terör örgütleriyle bağlantılarına yönelik ayrıntılara ulaşılabildiğini aktaran Aldemir, şöyle konuştu:

"PKK ve HDP'lilerin 'Biz sırtımızı PYD veya PKK'ya dayadık' demelerinden tutun da her eylemlerinde Apo'nun ve PKK'nın sözde bayraklarını ABD bayraklarıyla beraber sallamalarına kadar her şeyi halkımız görüyor. ABD, her türlü silah, mühimmat, istihbarat sağlayarak bunların yanında yer alması artık tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır."