PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü!
TSK'nın 19-20 Şubat'ta Kuzey Irak’ın Zap Bölgesi’nde düzenlediği hava operasyonunda, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden ’Bawer Xebat’ kod adlı Gıyasettin Gür’ün öldürüldüğü ortaya çıktı.
Türk savaş uçaklarının 19-20 Şubat tarihleri arasında Kuzey Irak’ta PKK kamplarının bulunduğu Zap bölgesindeki bazı hedeflere yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonunda öldürülen PKK’lı teröristlerin kimlikleri örgüte yakın internet sitelerinde yer aldı.
Hava operasyonunda öldürülen teröristler arasında örgütün üst düzey yöneticilerinden Hakkari nüfusuna kayıtlı ’Bawer Xebat’ kod adlı Gıyasettin Gür’ün de bulunduğu ortaya çıktı.
Gıyasettin Gür’ün, 13 Nisan 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisiyken bir arkadaşıyla birlikte terör örgütünün bombacısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandığı, cezaevinden 2011 yılı Ekim ayında çıktıktan sonra dağa çıktığı öğrenildi.
Etiketler: TSK, PKK, Gıyasettin Gür
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