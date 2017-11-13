PKK/PYD Suriye'de petrol sahası E-Tenek'i ele geçirdi

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Deyrizor ilinde yer alan ülkenin en zengin ikinci petrol sahası el-Tenek'i ele geçirdi.

Terör örgütü PKK/PYD, bugün 13 Kasım’da Suriye'nin Deyrizor ilinde yer alan ülkenin en zengin ikinci petrol sahası el-Tenek'i işgal etti.

PKK/PYD, 9 Eylül'de ABD desteğiyle başlattığı Deyrizor saldırılarında terör örgütü IŞİD'e karşı kentin kuzey ve doğu kırsalında ilerlemeye devam ediyor. Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor kent merkezinin 35 kilometre doğusunda yer alan el-Tenek petrol sahasını işgal ettiği öğrenildi. Çatışmalardan sonra IŞİD militanları el-Tenek'in doğusuna çekildi.

Bilindiği gibi PKK/PYD, Deyrizor'da Ekim ayında ülkenin en zengin petrol sahası El-Ömer ile Cafra yataklarını ele geçirmişti. Ülkenin en büyük gaz tesisi Konoko da geçen eylül ayında terör örgütünün işgaline girmişti.

Yapılan harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini elinde tutuyor. Suriye'nin en büyük petrol yatakları, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusunda yer alıyor.