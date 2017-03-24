PKK/PYD,Moskova ve Pentagon tetikçisi!

Bakan mattis ile Genelkurmay Başkanı Dunford YPG-Rusya arasındakiilişkiyle ilgili çelişkili konuştu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile birlikte ABD Senatosu Tahsisatlar Komitesinde Pentagon’un 30 milyar dolar ek bütçe talebi hakkında konuştuğu sırada yaptıkları açıklamalar, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Rusya ve ABD ile sıkı ilişki içinde olduğunu, iki taraf için de tetikçilik yaptığını ortaya koydu.

Senatörler Mattis ve Dunford’a YPG ile Rusya arasındaki ilişkiyi sordu. Kansas eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Jerry Moran, ABD’nin desteğini alan PYD ve askeri kolu YPG’nin Rusya ile de işbirliği yaptığını hatırlatarak Rusya’nın ABD’nin Suriye’deki çabalarını boşa çıkarmak gibi bir hedefi olup olmadığını sordu.

Mattis, YPG’nin iki grup olduğunu ve Rusların ilişki kurduğu YPG’nin Afrin’deki unsurları olduğunu öne sürerken, Dunford “Desteklediğimiz gruplar elbette ki Rusya ile siyasi olarak angajman içerisinde. YPG’nin Moskova’da ofisi var fakat bizim sahada desteklediğimiz grupların Rus ordusundan doğrudan bir destek alması söz konusu değil” dedi. Bakan Mattis şöyle devam etti: “Bizim karşı karşıya olduğumuz açık ve net bir tehdittir. Bu düşmanla yıllarca savaştım.

Onları sahiplenmek adına söylemiyorum ama şakaları yok. Dolayısıyla hem şimdiki başkomutan hem de eski başkomutanın halkını korumak gibi bir görevi var ve bu yetki bizim bu düşmana karşı ne için durduğumuzu da ortaya koyacaktır.” Güney Carolina eyaleti Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham’ın Musul’dan sonra IŞİD’in tekrar dirilmemesi için ABD’nin Irak’ta asker bulundurmasına ilişkin sorusuna Mattis “Irak güvenlik güçlerini ortak düşmanlarımızın defteri dürülü kalmasını sağlayacak şekilde bırakmamız ulusal güvenlik çıkarımıza uygun olacağına inanıyorum” dedi.

YPG armalı ABD askerleri teröristlerle operasyonda

Surİye’de, ABD’nin IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Rakka kenti yakınlarındaki Tabka Barajı’na, ABD askerleri ile terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’lilerin havadan helikopterle indirilmesine ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

Suriye’deki internetsitelerinde yeralan fotoğraflarda, hem ABD askerleri, hem de Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) başını çeken YPG’liler görülüyor. ABD askerlerinin üniformalarındaki YPG armaları dikkat çekti. Bir SDG komutanı, ABD askerleri ile havadan Tabka’ya indiklerini belirterek, operasyonda ABD’den 100 asker SDG’den 400 savaşçının katıldığını söyledi. SDG komutanı şöyle konuştu: “ABD askerleriyle operasyonu başlattık. Kara yolu olmadığından helikopterlerle Tabka’ya indik. Operasyona 100 ABD ile bir grup Fransız ve İngiliz askeri katılıyor.

YPG de aktif yer alıyor.”

“Suriye’de fiili işgal yürütülüyor”

ABD Savunma Bakanı James MattisKongre’nin Suriye’de askeri operasyon yapmak için bir özel yetki yasası çıkarması talebinde bulundu. ABD’nin Suriye’de gittikçe artan askeri varlığını hatırlatan Yeni Meksika eyaleti Senatörü Demokrat Tom Udall, yönetimin Kongre tarafından 2001 ve 2003 yıllarında verilen askeri güç kullanma yetkilerinin Afganistan ve Irak için geçerli olduğunu ancak Pentagon’un bu iki yetkiyle Suriye’de harekat icra ettiğini söyledi.

Senatör bu noktada iki yetki yasasının Suriye’yi kapsamadığı ve Kongre’nin savaş kararı olmaksızın Suriye’de fiili işgal yürüttüğünü söyledi. Senatörünbu değerlendirmesine cevap veren Mattis Suriye’de icra edilen harekatın işgal olmadığını ancak Kongre’nin Suriye’de askeri operasyon yapmak için bir yetki yasası çıkarması talebinde bulundu.

Mattis, Kongre’nin bu yönde çıkaracağı bir yasanın ABD halkının kararlılığını göstereceğini söyledi. Öte yandan, İsviçre’nin Cenevre kentinde BM gözetiminde 5. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmeler, ikili toplantılarla başladı.