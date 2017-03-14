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PKK'ya Diyabakır'da büyük darbe!

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PKK'ya Diyabakır'da büyük darbe!
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik 7 bini aşkın personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 20 sığınak imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinin kuzeyi ile Bingöl il sınırı arasındaki dağlık alanda faaliyet yürüten PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), emniyet unsurları ve güvenlik korucularından oluşan 7 bini aşkın personelin katılımıyla 5 Mart'ta başlatılan "Bayrak-41 Şehit Jandarma Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu" sürüyor.

Operasyon kapsamında 13 Mart'ta Lice ilçesine bağlı 2 köy ve mezrasında 4 ev ve eklentileri ile arazide yapılan aramada 7 terörist kıyafeti, 5 uyku tulumu, 2 jeneratör, 7 şarjör, 5 tüp, 5 pil blogu, büyük boy çadır ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan yol kontrollerinde 640 araç ve 846 kişinin sorgulaması yapıldı.

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Operasyonda, teröristlere ait 20 sığınak kullanılamaz hale getirilirken, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giysi malzemeleri imha edildi.

 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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