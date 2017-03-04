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PKK'ya terör örgütü diyemedi!

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PKK'ya terör örgütü diyemedi!
Belçika Flaman Milliyetçi Cephe (N-VA ) Federal Hükümeti Yoksullukla Mücadele ve Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir, PKK'nın terör örgütü olduğunu söyleyemedi.

Belçika Flaman Milliyetçi Cephe (N-VA ) Federal Hükümeti Yoksullukla Mücadele ve Eşit Haklar Bakanı Zuhal Demir, Flaman TV haber kanalında, PKK'ya terör örgütü diyemedi. Demir, PKK’nın terör örgütü olduğunu söylemeyerek, kendisine yöneltilen sorulara karşı, kaçamak cevaplar verdi.

Zuhal Demir, kendisine yöneltilen sorulara karşılık, "Hakkımda haksız ithamlar var. Benim PKK ile yakından ve uzaktan ilgim yok. Benim hiçbir terör örgütüyle ve teröristlerle işim yok. Türkiye'deki sorunlarının Belçika'ya taşınmasını karşıyız. Burada Kürtler-Türkler huzur içinde yaşıyor. Türkiye'deki Kürt-Türk sorununa buraya taşımakla ortalığı karıştırmak kimseye fayda sağlamaz. Ben her zaman söylediğim gibi Türkiye'de azınlıkta olan Kürt halkının hakkının verilmesidir. Kürt halkı ikinci sınıf muamele görmemesidir" dedi.  

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