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Plan, belediye meclisinden geçti askıya çıkmadı

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Plan, belediye meclisinden geçti askıya çıkmadı
Ankara çevre düzeni planı 13 Ocak 2017’de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmesine rağmen plan askıya gelmediği için Odalar plana erişemiyor.

Plana karşı çıkan Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Tahir Çalgüner, “Ankara Çevre Düzeni Planı yani 2038 planı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kabul edildi. Ancak ’ana plan’ ve ’üst ölçekli’ planlar arasında ölçek ve içerik farklılığı var. Ana plan sanki üst ölçekli bir planmış gibi birbirinin yerine ikame ettirilemez. Bir üst ölçekli plan; kent içi alanlarda farklı uygulanır, kent dışı yapılaşmamış alanlarda farklı uygulamaları olur demek; hem planlama disiplininin teknik kabullerine hem de hukukun ontolojisine aykırıdır” dedi. Çalgüner, şunları söyledi: “Plan kademelerinin birlikteliği ilkesi gereği; idare mahkemelerde devam eden kent bütünü ölçeğindeki tüm alt ölçekli imar planı davalarının kaderini belirleyecek ve olması zorunlu üst ölçekli planların yeri, 100.000 ölçekli bir ana plan ile ikame edilemez.”

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