Podolski, Çin'de

Beijing Guoan’ın astronomik önerisinin ardından Galatasaray ve Podolski sessizliğe bürünürken kötü haber Brezilya’dan geldi. Alman yıldızın, teklifi kabul ettiği açıklandı..

Galatasaraylı taraftarların, gönderilmesini hiç istemediği Lukas Podolski'nin Çin'e transferiyle ilgili en net açıklama Brezilya'dan geldi. Alman yıldızın, isminin kendileri ile anılması üzerine açıklamada bulundu Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano, Lukas Podolski'nin Çin'e transferinin tamamlandığını belirterek; "Resmi açıklama bekletiliyor" ifadesini kullandı. Flamengo Başkan Yardımcısı Flavio Godinho ise, konuşulan '7 milyon euro'luk bonservis bedelinin kendileri için çok yüksek olduğunu belirtirken, "Siz ortadaki rakamları gördünüz mü? Hiçbir Brezilya ekibi bu rakamları karşılayabilecek bir seviyede değil" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sarı- kırmızılı taraftarları üzerken şimdi gözler Galatasaray yönetimine çevrildi



10 MİLYON EURO ALACAK



Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Beijing Guoan, 32 yaşındaki Podolski için 7 milyon euro bonservis teklif etmiş ve Cimbom'dan olumlu cevap almıştı. 3 senelik sözleşme imzalaması beklenilen futbolcuya da yıllık 10 milyon euro'ya yakın ücret ödenmesi bekleniyor..