Podolski'den derbiye özel hazırlık

Bu sezon ligde 4 gol atabilen Podolski, derbide Galatasaray'ın skor yükünü omuzlayacak. Aslan'ın yeni çalıştırıcısı Tudor, Poldi’nin daha verimli olabilmesi için planlar yaparken, Alman golcü de uzaktan şutlarla gol çalışması yaptı.

Ligde bu sezon sadece 4 gol atabilen Podolski, derbide yine Aslan’ın skor yükünü omuzlayacak. Hocası Tudor, Poldi’nin daha verimli olabilmesi için planlar yaparken, Alman golcü de uzaktan şutlarla gol çalışması yaptı.

Bu sezon Türkiye Kupası'nda 10 gol atmasına rağmen ligde bekleneni veremeyen ve sadece 4 golde kalan Lukas Podolski, hafta boyunca skor üretme provası yaptı.

Beşiktaş derbisini boş geçmek istemeyen Alman futbolcu, ceza sahası dışından gerçekleştirdiği gol çalışmasıyla, yarınki mücadelede bol bol uzaktan şut çekeceğinin sinyalini verdi. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Japon kulübü Vissel Kobe'ye gidecek olan Podolski, ligin geri kalanında taraftara golleriyle en güzel hediyeyi vermek istiyor.



SNEIJDER'İ YAKIN OYNATACAK

Aslan'ın hocası Tudor, Podolski'nin daha verimli olabilmesi için, Sneijder'i tecrübeli golcüye daha yakın oynatacak. Poldi'nin zaman zaman orta sahaya kadar gelerek pas özelliğini kullanacağı ve Yasin ile Bruma'yı kanatlardan pozisyona sokmaya çalışacağı öğrenildi..